Rusya ile birlikte ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Lübnan, Bulgaristan, Özbekistan, Kore, Kazakistan, Ukrayna, Hindistan, Türkmenistan, Pakistan, Litvanya, Belarus, Finlandiya gibi değişik coğrafyalardan profesyonel alıcı ve satıcılar, Ekonomi Bakanlığının destekleri ile düzenlenen Alım Heyeti Programı kapsamında Alleather-IDF İstanbul’da bir araya gelecek. Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geçmişi uzun yıllara dayanıyor. 1990’lı yıllardan sonra özellikle deri ve deri ürünleri alanında önemli bir pazar haline gelen Rusya’da 2015 yılında yaşanan ekonomik kriz ve sonrasında iki ülke arasında yaşanan talihsiz uçak krizi, deri sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Bugüne kadar yaşanan tüm krizlerden kendini yenileyerek daha güçlü ve hızlı bir şekilde çıkmayı başaran Türk deri ve deri ürünleri sektörü, 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.

''Rusya piyasası bizim önceliğimiz''

1-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek deri fuarının Türk deri sektörünün sıçrama noktası olacağını belirten İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Dinç, ''Artık 2016 yılını unutalım. 2017 yılının Rusya ve Türkiye arasında hayırlara vesile olmasını arzu ediyoruz. Biz iş dünyası olarak istikrar, barış ve dostluktan yanayız. Fuarımıza Rusya’dan da katılım olacak. Rusya piyasası bizim önceliğimiz. Genel olarak bu fuar, Türk deri sektörünün sıçrama noktası olacak. Biz de iş dünyası olarak ikili ekonomi ilişkilerimizin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

''Ülke olarak birçok defa kriz yaşadık, ayakta kalmak, sakin olmak lazım"

Rusya’nın Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu ve dış ticaret yapmak için nüfus, yakınlık ve teslimat süresi açısından Türkiye’ye çok uygun bir ülke olduğunu ifade eden Deri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Mızraklı ise, Rusya’nın yaşadığı ekonomik kriz sonrasında Rus halkının satın alma gücünün düştüğünü ve eskisi gibi ihracat yapılamadığını söyledi. Mızraklı, şöyle devam etti:

“Ekonomik kriz olması bizim karamsar olacağımız ve teslim bayrağı açacağımız anlamına gelmez. Mücadeleye devam ediyoruz. İş dünyası olarak kendi ihracatımız için farklı pazarlar, kapılar araştırmamız lazım. Modellerimizi çeşitlendirerek başka kanallara ulaşmamız lazım. Başka iş yapma stilleri araştırıyoruz. Artık tüm dünyada para kazanmak daha zor. 1990 yılından bu yana ticaretle uğraşıyorum. Ülke olarak birçok defa kriz yaşadık. Dolayısıyla ayakta kalmak, sakin olmak lazım."

''Türk deri ve deri konfeksiyon sektörünün gücünü gösterme zamanıdır''

Rusya’da kaybedilen ihracat rakamlarını geri kazanmayı hedeflediklerini ifade eden Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Başkanı Kıyasettin Temuçin, ''Bu zamana kadar her iki taraf da aynı dili konuşup, birbirlerinin beklentilerini bilerek iş ilişkilerini sürdürdü. Bundan sonra da Türk firmalar kaliteli ve özgün tasarımları ile Rusya pazarına ihracat yapmaya devam edecekler. Şimdi her zamankinden daha fazla Türk deri ve deri konfeksiyon sektörünün gücünü gösterme zamanıdır. Alleather-IDF Fuarı’nda Türk firmalar hazırladıkları koleksiyonlar ve private label ürünler ile yeniden Rusya pazarına damgasını vurarak gelecek. Bu fuar, Türk deri sanayisinin potansiyeli yüksek hedef ülkelerdeki pazar paylarını artırmayı ve beraberinde özellikle son dönemde Rusya’da kaybedilen ihracat rakamlarını geri kazanmayı hedefliyor'' dedi.

Türkiye’nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken UBM EMEA (İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tığlıoğlu, ''UBM olarak böylesi bir dönemde Türkiye’de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü, Türkiye halen üretime güçlü bir şekilde devam ediyor. Ürün temini açısından canlı bir pazar olduğu gibi sürekli gelişen, büyüyen dinamik ekonomisi ve elbette stratejik konumu sayesinde özellikle Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika bölgeleri için çok önemli bir potansiyele sahip. İngiltere Borsası’na kote dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biri UBM olarak uluslararası Türk deri sanayinin çatı örgütü TÜRDEV ile el ele vererek deri fuarını düzenliyoruz. Kendi deneyimlerimiz ve elimizde bulunan uluslararası güç ile fuarı destekleyerek zirvenin vazgeçilmezi haline getirmek istiyoruz'' dedi.

''Türk deri sektörü Alleather-IDF’te gövde gösterisi yapacak''

Türk deri sektörü, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Alleather-IDF İstanbul Deri Fuarı’nda kalitesi ve tasarım gücü ile gövde gösterisi yapacak. Ekonomi Bakanlığının destekleri ile düzenlenen Alım Heyeti Programı ile Rusya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Lübnan, Bulgaristan, Özbekistan, Kore, Kazakistan, Ukrayna, Hindistan, Türkmenistan, Pakistan, Litvanya, Belarus, Finlandiya olmak üzere toplam 18 ülkeden yaklaşık 100 alıcı fuara katılacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM tarafından da desteklenen fuarda gerçekleşecek B2B görüşmeleri ile uluslararası alıcılar ve katılımcı firmalar fuarda bir araya gelecek.

Fuarda başta deri konfeksiyon firmaları olmak üzere deri ve deri aksesuar ürünleri, deri aksesuarları, bitmiş deri, deri makineleri ve kimyasalları gibi ürün grupları yer alacak. Fuarın katılımcı hedef kitlesi tabakhane, kimyasal makineciler gibi hammadde ve ekipman üreticileri ile distribütörleri ve konfeksiyon alanındaki üreticileri içeriyor. Ziyaretçi hedef kitlesi ise dericilik sektöründe ve yan sanayilerinde faaliyet gösteren tüm profesyonelleri kapsıyor.

