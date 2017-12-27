İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye'nin Endüstri 4.0'ı masaya yatırıldı

Cool Reklam Markası olan Reklam Çarşısı ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Zirveye iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin Endüstri 4.0'da geldiği seviyenin masaya yatırıldığı İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne, teknoparklar da katılım gösterdi. İçerisinde yerli ve yabancı şirketlerin de bulunduğu teknoparklar, zirvede sektörün geleceği tartıştı. Büyümekte olan Türkiye ekonomisini ve bugün nerede olunduğunu irdelemek amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşma yapan Cool Reklam Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Değer, hedeflerinin Türk ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtirken, zirvenin her yıl düzenli olarak yapılacağını söyledi.

Zirve hakkında bilgi veren Abdullah Değer, ''Türkiye'ye yatırım yapan ülkelerin büyükelçileri ve yabancı şirketler, iş adamları ve kadınları, yenilikçi şirketlerin üst düzey yöneticileri, genç girişimciler ve şirket patronları ve CEO'larının katılımcı ve konuşmacı olduğu zirvede büyüyen dijitalin farklı sektörlere yansımaları, iş ve sosyal hayatımızdaki rolü; bankacılık ve finans, iletişim ve dijital teknoloji, inşaat, gıda, enerji ve turizm ve otelcilik gibi konular ele alındı. '4.0 Sanayi Devrimi Dijital Dünya' temasıyla bir araya gelen katılımcılar arasında ayrıca Eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı da vardı. Osmanlı'dan cumhuriyete moda gösterisi katılımcıların beğenisini kazandı. Zirvenin sonunda ise Türkiye'nin alanındaki en başarılı markalarının ödüllendirildiği İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni'ni ile ödüller sahiplerini buldu'' dedi.

Değer, sözlerini şöyle tamamladı: ''Her zaman, her zorluğa rağmen güçlü kalmayı başarmış ekonomimizin bugün nerede olduğunu irdelerken, teknolojik devrimler aylık yaşanırken istikrarlı büyümek için ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini masaya yatırdık. Dördüncü sanayi devriminin ne olduğu ve Türkiye olarak dördüncü sanayi devriminin ne kadar içerisinde olduğumuzu görmek ve bir yol haritası belirlemek amaçlarımız arasında''.

