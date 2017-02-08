Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Mahkeme, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.’nin serbest bırakılmasına itiraz…
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