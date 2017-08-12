İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine aktarıldı.

Atama listesine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 ikinci sınıf, 7 üçüncü sınıf, 11 dördüncü sınıf polis müdürü ile 17 emniyet amirinin tayini "şark görevi" sebebiyle ülkenin doğu ve güneydoğu kesiminde kalan illerine çıktı. Diğer illerden 9 müdür ile emniyet amirinin de İstanbul'a atandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 19 Temmuz'da il emniyet müdürlüklerine bildirilen terfi listelerinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 9 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 9 dördüncü sınıf polis müdürü bir üst rütbeye 34 emniyet amiri de dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi olmuştu.