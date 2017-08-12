Diğer
Kategoriler

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki 39 polis müdürü ve emniyet amirinin tayini, "şark görevi" sebebiyle ülkenin doğu ve güneydoğusundaki illere çıktı. 9 müdür ile emniyet amirinin ise diğer illerden İstanbul'a atandığı kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı

12 Ağustos 2017 19:59

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine aktarıldı.

Atama listesine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 ikinci sınıf, 7 üçüncü sınıf, 11 dördüncü sınıf polis müdürü ile 17 emniyet amirinin tayini "şark görevi" sebebiyle ülkenin doğu ve güneydoğu kesiminde kalan illerine çıktı. Diğer illerden 9 müdür ile emniyet amirinin de İstanbul'a atandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 19 Temmuz'da il emniyet müdürlüklerine bildirilen terfi listelerinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 9 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 9 dördüncü sınıf polis müdürü bir üst rütbeye 34 emniyet amiri de dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi olmuştu. 

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç