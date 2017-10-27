İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’dan öğrencilere jest

'7 Şehirden 7 Tepeli Şehre Projesi' kapsamında her ilden TEOG şampiyonu 3 öğrenci İstanbul'a gelmişti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen öğrenciler, Miniatürk, Pierre Loti Tepesi, 1453 Panoramik Müze ve Sultanahmet Camisi'ni gezdikten sonra İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ı makamında ziyaret etmişlerdi. 21 öğrenci ve kendilerine rehberlik eden 7 öğretmen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretleri esnasında okullarında kütüphane olmamasından yakınmıştı.

Bunun üzerine İstanbul il Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, proje koordinatörlüğünü yapan Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner’e konu ile ilgili bir çalışma başlatılması talimatı vermesi üzerine hemen harekete geçen Turizm Şube Müdürlüğü, toplamda 7 okulun 7 kütüphanesini dolduracak kadar, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının tavsiye ettiği 100 temel eser arasından seçilen kitapları temin etti.

Okullarla temasa geçildikten sonra kitaplar, kargo ile “Şırnak Merkez Orgeneral Edip Başer Ortaokulu, Şırnak Merkez Şehri Nuh Ortaokulu, Şırnak Merkez İmam hatip Ortaokulu, Van Özalp Çubuklu Ortaokulu, Van Ermişler Dostluk Ortaokulu, Van Muradiye Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu, Diyarbakır Çelebi Eser Ortaokulu, Diyarbakır Bağlar Ali Kuşçu Ortaokulu, Muş 2071 Melik Şah Ortaokulu, Muş Türk Telekom Ortaokulu, Muş Vali Adil Yazar Ortaokulu, Hakkari Cumhuriyet Ortaokulu, Bitlis Dideban Ortaokulu, Bitlis Kireçtaşı Köyü Ortaokulu, Bingöl İçmeler Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Bingöl Karlıova Hüseyin Hüsnü Tek Işık Ortaokulu ve Bingöl Genç İnönü Ortaokulu'na gönderildi.

Büyük bir heyecanla kitapları okulların temin ettiği kütüphane salonuna yerleştiren öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve il Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'a hayallerini bu kadar kısa zamanda gerçekleştirdiği için şükranlarını sunup teşekkür etti.