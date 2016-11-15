İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “18-21 Kasım 2016 tarihleri arasında Şişli ilçesinde gerçekleştirilecek olan NATO PA 62. Genel Kurulu münasebetiyle 16 Kasım 2016 Çarşamba gününden itibaren 21 Kasım 2016 Pazartesi günü tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

İşte trafiğe kapatılacak yollar;

Silahşör Caddesi; Gökkuşağı Sokak kesişiminden itibaren Bomonti Hilton istikametine, Nehir Sokak,Ortakır Sokak,Yeniyol 1 Sokak,Öz Konak Sokak, Bomonti Arkası Sokak, Birahane Sokak, Duçi Sokak.

Alternatif güzergahlar :

İncirli Deresi Caddesi,Akay Caddesi, Çifte Cevizler Caddesi, Sıra Cevizler Caddesi, Gökkuşağı Sokak, Huzur Sokak” denildi.