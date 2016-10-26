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İstanbul Emniyeti'nde 3. ByLock operasyonu: 81 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve FETÖ terör örgütünün haberleşme sistemi ByLock'u kullanan 125 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda 81 polis gözaltına alındı.

İstanbul Emniyetinde 3. ByLock operasyonu: 81 gözaltı

26 Ekim 2016 09:51

İstanbul'da 3. dalga ByLock operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 125 polis hakkında FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonlarda 81 polisi gözaltına aldı.
İstanbul'da daha önce düzenlenen iki ByLock operasyonunda, aralarında eski Narkotik Şube Müdürü Özcan Bulduk'un da bulunduğu 181 polis tutuklanmıştı.

Tugay Saday 

 


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