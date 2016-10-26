İstanbul'da 3. dalga ByLock operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 125 polis hakkında FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonlarda 81 polisi gözaltına aldı.

İstanbul'da daha önce düzenlenen iki ByLock operasyonunda, aralarında eski Narkotik Şube Müdürü Özcan Bulduk'un da bulunduğu 181 polis tutuklanmıştı.

Tugay Saday



