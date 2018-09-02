Diğer
Kategoriler

İstanbul Emniyeti'nde atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bazı şube ve ilçe müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. Buna göre 6 ilçe emniyet müdürü ile 7 şube müdürü ‘İl Emniyet Müdür Yardımcısı’ oldu.

İstanbul Emniyetinde atamalar

02 Eylül 2018 00:34

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, merakla beklenen il içi atamaları gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de onayladığı atamalarda, 6 ilçe emniyet müdürü ile 7 şube müdürü il emniyet müdür yardımcısı oldu. Yeni yapılan atamalara göre 22 ilçe müdürünün, 22 şube müdürünün, 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 9 şube müdür yardımcısının arasında bulunduğu toplam 65 atama yapıldığı kaydedildi.
İstanbul Emniyetinde Terörle Mücadele Şubesinin yeni Müdürü Gökhan Nazlım olurken, 39 ilçe emniyet müdür ve 54 şube müdürlüklerine de atama yapıldı. İl emniyet müdür yardımcılarının görev dağılımının da belirlendiği atamalarda, İstihbarat, Organize, Mali Şube ve Kaçakçılık Şube müdürleri görev yerlerinde kaldı.
Personel Şube Müdürlüğü'ne Gökhan Bambal atandı. Personel Şube eski Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü oldu. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara oldu. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol eski Şube Müdürü Hüseyin Güleç Beykoz İlçe Emniyet Müdürü olarak atanırken, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne ise Deniz Engin getirildi.

Sadık Kahraman
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç