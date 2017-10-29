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İstanbul Emniyeti'nden bombalı araç açıklaması

Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı ikamette çıkan yangın sonrası yapılan araştırmada evlerde bomba yapımında kullanılan malzeme çıktı.

İstanbul Emniyetinden bombalı araç açıklaması

29 Ekim 2017 01:56

Yapılan araştırma sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada “Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı ikamette çıkan yangınlara itfaiyenin müdahalesinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede her iki adreste de her hangi bir şahsın olmadığı ancak bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda ve motor, elektronik devre, kablo, pil ve vb. malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir” denildi. Aynı açıklamada “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda bahse konu adreslerde bulunduğu belirlenen şahıslara ait 1 adet araç ve motosikletin Bayrampaşa ilçesindeki bir alış veriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edilmiş, araçlarla birlikte DEAŞ terör örgütü üyesi biri yaralı olmak üzere 4 şahıs 28.10.2017 günü saat: 16.00 sıralarında yakalanmış 2 hücre çökertilmiştir. Araç içerisinde ve motosiklet üzerinde yapılan incelemede uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı, el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: açıklama, İstanbul Emniyeti

 

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