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İstanbul Emniyetinden çatışma açıklaması

İstanbul Sultangazi’de polisle girdiği çatışmada ölen şahsın 25 suçtan aramasını bulunduğu ve hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasını olduğunu belirtildi. Çatışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


03 Aralık 2016 20:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Sultangazi Gazi Mahallesi'nde yaşanan çatışmaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Gazi Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde hakkında yakalama kararı olan H.G. isimli şahsın bulunduğu araçta yakalanmak istediği sırada görevli polis memurları ile şahıslar arasında çatışma çıktığı belirtilen açıklamada, “Çıkan çatışma neticesinde şüpheli araç Gazi Mahallesi 1425/1 sokak üzerinde bulunan bir binaya çarparak durmuştur. Araç içerieisne bulunan H.G.ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede vefat etmiş, Ö.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Şüpheli H.G.’nin 25 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan Ö.K. isimli şahsın ise 23 suçtan arama kaydının bulunduğu aktarıldı.
Öte yandan, polis ile şüpheli şahıs arasında yaşanan silahlı çatışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin şüpheli şahısların bulunduğu aracı durdurmaya çalıştıkları görülüyor. Bu sırada araçla kaçmaya çalışan şahısları polisin kovalama anı ve yaşanan çatışma kamera görüntülerine yansıdı. 

Tugay Saday

Etiketler: çatışma açıklaması, İstanbul Emniyeti


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