Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İstanbul Emniyetinden 'Nezarethaneden firar' açıklaması

İstanbul Emniyetinden 'Nezarethaneden firar' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen saldırı ile ilgili yakalanan 3 şüphelinin nezarethaneden firar ettiklerine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Emniyetinden Nezarethaneden firar açıklaması

28 Aralık 2016 12:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen saldırı ile ilgili yakalanan 3 şüphelinin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği nezarethanesinden firar ettiklerine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti. Haberde yer aldığı üzere nezarethaneden firar eden 3 şahsın ise şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar olduğu vurgulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni ise şöyle:
“Olay günü saat 21.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde terör örgütü DEAŞ mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı ile ilişiği ve irtibatı tespit edilen 39 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış, konu ile ilgili polis merkezi amirliklerine herhangi bir şüpheli şahıs teslim edilmemiş, şahısların tahkikatları bizzat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldükten sonra şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu bazı şahısların yapılan pasaport kontrollerinde vize sürelerinin dolduğu tespit edilmiştir. Bu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce deport işlemlerinin tamamlanması süresince bölge polis merkezi amirliklerinde geçici olarak muhafaza altına alınmış, idari işleme yönelik yapılan bu uygulama süresinde şahıslardan 3’ü muhafaza odasından kaçmış olup olayda ihmali görülen görevliler hakkında başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir.”
 

Etiketler: Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminal patlama, İstanbul Emniyet Müdürlüğü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç