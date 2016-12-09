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İstanbul Emniyetinden o haberlere ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri’ni geçişlerinin pahalı olması nedeniyle emniyet araçlarını buralardan geçişine yasak getirildiği şeklinde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Emniyetinden o haberlere ilişkin açıklama

09 Aralık 2016 14:21

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle: "09.12.2016 günü bazı basın yayın organlarında “Emniyet’e Pahalı Geldi” başlıklı haber içeriğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki araçlara Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerinden geçişi ile ilgili ifadeler yer almıştır. Öncelikli olarak, emniyet araçlarıyla ilgili herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. HGS ve OGS takılı tüm araçların geçiş hakkı vardır.Uyarı yazımızın temel sebebi; bünyemizde bulunan 6 bin 547 emniyet aracının geçişlerinin görev dâhilinde yapılıp, görev dışı geçişlerin engellenmesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanmasıdır".

Etiketler: İstanbul Emniyeti


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