İstanbul Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle: "09.12.2016 günü bazı basın yayın organlarında “Emniyet’e Pahalı Geldi” başlıklı haber içeriğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki araçlara Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerinden geçişi ile ilgili ifadeler yer almıştır. Öncelikli olarak, emniyet araçlarıyla ilgili herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. HGS ve OGS takılı tüm araçların geçiş hakkı vardır.Uyarı yazımızın temel sebebi; bünyemizde bulunan 6 bin 547 emniyet aracının geçişlerinin görev dâhilinde yapılıp, görev dışı geçişlerin engellenmesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanmasıdır".