İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş’ta 10 Aralık Cumartesi gecesi gerçekleşen bombalı terör saldırılarında şehit olan Kartal Yuvası mağaza çalışanı Tunç Uncu’nun evine taziye ziyaretinde bulundu. Öğle saatlerinde Uncu’nun Şişli’deki evine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Karsavuranoğlu ve Şişli Emniyet Müdürü Melih Ekici, şehit ailesinin acısını paylaştı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından kapıda açıklama yapıldı.

“Şehit olacağı ona malum oldu”

Oğluyla son anlarını anlatan Tunç Uncu’nun annesi Kadriye Uncu, “Onun kaderi oydu. Ona malum oldu. Zaten şehit olacağı da içindeydi. Herkesle vedalaştı. Bir benden helallik alamadı yavrum. İşten eve gelirken kötü kaderle karşılaştı. Giderken ‘Oğlum yemek yiyecek misin?’ diye sordum, şöyle bir baktı, ‘Yemeyeceğim anne’ dedi. Oğlumun gördüğüm son bakışı oydu. Sonra ölüm haberini aldım zaten” dedi.

“Teröre inat olsun diye ayakta duracağız”

Teröre ve destekçilerine de çok sert ifadelerle tepki gösteren acılı anne, “Allah o şehitlerin annelerine sabır versin. Ağlamasınlar, terörü sevindirmesinler. İnat olsun diye ayakta duracağız. Dilerim Rabbimden o hayırsızların kökü kurusun. Kendi ateşlerinde patlasınlar. Öyle bir gün gelecek ki çok güzel olacak, çok güzel” diye konuştu.

“Onlar bizim anamız, babamız bu saatten sonra”

Anne Kadriye Uncu’dan sonra konuşan Şişli Emniyet Müdürü Melih Ekici de, ailenin her zaman yanında olmaya hazır olduklarına vurgu yaparak, “Hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Onlar bizim anamız, babamız bu saatten sonra. Devletimizin bütün imkanlarıyla buradayız. Allah devletimize de zeval vermesin. Bir emirleri, talepleri de varsa da, biz evlatları olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek için biz buradayız. Bu saatten sonra onların istekleri bizim için bir emirdir” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Emniyet Müdürü Ekici, beraberindeki heyetle birlikte Uncu ailesinin evinden ayrıldı. Emniyet Müdürlüğü'nün ziyaretinin ardından basın mensuplarını evine kabul eden acılı anne, oğlunun fotoğraflarını, odasını ve eşyalarını gazetecilere gösterdi.

Hüseyin Coşkun



