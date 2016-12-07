Öğrencilerle her daim buluşmaya devam eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Hatay Eğitim Fuarı'nda da yoğun ilgi ile karşılaştı. Birçok üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cuma Bayat, öğrencilere meslek seçimi hakkında seminer verdi.

Rektör Prof. Dr. Cuma Bayat, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni bir üniversite olduğunu ifade ederek, “Tanıtımını yapmak üzere buraya geldik. Eğitim fuarları bu eğitimin bir aracı. Eğitim fuarından konferans daveti aldığım için bugünkü çalışmamızı planladık. Bugün meslek seçimiyle ilgili çocuklarımızı yönlendirdik. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Ne kadar isabetli seçim yaparlarsa o kadar verimli olacaktır. Meslek seçiminin önemini anlattık ve sorularını yanıtladık. Üniversitemizde bölümlerle ilgili sorduğu sorularda onlara aydınlatıcı fikirler sunduk. Üniversiteyi seçerken hatalar yapıyorlar. Değişik meslekler seçiyorlar. Bilmedikleri bir mesleğe giriyorlar. Sonra kırk yıl onu icra ederken hem sevmeyerek çalışıyorlar, mutsuz oluyorlar hem de faydalı olmuyorlar. Onlar bizim geleceğimiz olduğuna göre ne kadar isabetli bir meslekte olurlarsa o kadar verimli olacaklar. Dolayısıyla gençlerin Türkiye’ye hizmeti o derece artacaktır" dedi.

"Meslekleri tanıyın!"

Öğrencilerin kendilerini tanımaları için onlara 4 soru yönelttiğini belirten Prof. Dr. Bayat, "O soruların cevabını biliyorlarsa önce kendilerini tanımış oluyorlar. Kapalı alanda mı çalışmayı seviyorlar, açık alanda mı çalışmayı severler. İçe dönükler mi, dışa dönükler mi bu soruların cevaplarını isabetli bir şekilde aldıklarında bu kez meslekleri tanımaya yönelik onlara önerilerde bulundum. Meslekleri nasıl tanıyabilirler? Yakınları hangi meslektendir? Hangi alanda çalışıyorlarsa onların yanında çalışıp meslekleri deneyimlemelerini önerdim. Sonra o mesleği seçerken ona göre karar vermeleri, mesleği tanıyıp, kendilerini tanıyıp hangisi denkse o mesleği seçmelerini önerdim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Seminer sonrasında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren ve onların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Bayat daha sonra da üniversite standına geçerek fuara gelen misafirlerle sohbet etti.

