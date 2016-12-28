Toplamda 16 üniversitenin katıldığı organizasyonda Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi'ni mağlup ederek finale yükselen İstanbul Esenyurt Üniversitesi, finalde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'yle karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında 3-1 mağlup olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı turnuvayı ikincilikle kapadı ve 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne ikincilik kupasını İESU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu verdi.

Tecrübeli voleybol antrenörü Öğretim Görevlisi Adil OK'un çalıştırdığı Uğur Ataseven, Emirhan Çalışkan, Emre Türkkan, Barış Özçivi, Birkan Buzağcı, Berkan Buzağcı, Oğuzhan Taşçı, Aykut Kuştul, Mehmet Yaşar Akgün, Berkay Korkmaz ve Mehmet Naif Taşdemir'den oluşan kadro gelecek yıl İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni 1. Lig'de temsil etmeye devam edecek.

