İstanbul Fatih’te Korkutan Yangın

Olay, saat 04.00 sıralarında Ali Kuşçu Mahallesi Hulusi Noyan Sokak 'ta bulunan üç katlı bir otelin çatı katında meydana geldi. İddialara göre çatı katında bulunan kafede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine bir süre sonra yan tarafta bulunan diğer binaların çatı kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken otelde bulunan turistler ile yan tarafındaki bir yurtta bulunan öğrenciler tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekipler, ardından köpüklü su ile soğutma çalışması yaptı. Olay yerinde polis ekipleri çevrede güvenlik önlemini alırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Çıkan yangında ölen ya da olmazken, otelin çatı kısmında ve yan tarafta bulunan bazı binaların çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Ayhan Şimşek isimli vatandaş, “İçerde herhangi bir şahsa ve kişiye zarar gelmiş değil. Zaten tamamen çatı yandı. Kafe olduğu gibi yandı. Yanda ki binaya da sıçradı. Şu anda üç ya da dört binanın çatısı yanmış durumda.” dedi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Solak