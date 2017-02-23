Fatih Cibali Mahallesi Sinan Cami Sokakta iki grup arasında iddialara göre, otopark meselesinden dolayı çıkan kavgada silahlar konuştu. Sokaktaki kahvehaneden arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkan S.A. otopark nedeniyle daha önce aralarında husumet bulunan N.G, İ.G ve beraberindeki bir grubun silahlı saldırına uğradı.

Olay yerinden kaçtılar

S.A ve arkadaşlarının da saldırganlara silahla karşılık vermesi ile iki taraftan 3 kişi yaralandı. Kısa süren silahlı çatışmada saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan, S.A, M. Ç ve Ü.A çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede farklı marka ve çaplara ait 37 mermi kovanı bulundu.

İki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan zanlılar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaçan zanlıların yaralandıkları için sektikleri görüldü

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



Mehmet Altunışık