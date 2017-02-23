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İstanbul Fatih’te silahlı kavga: 3 yaralı

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan silahlı şahısların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Fatihte silahlı kavga: 3 yaralı

23 Şubat 2017 20:43
İstanbul Fatih’te silahlı kavga: 3 yaralı - Tıkla İzle

Fatih Cibali Mahallesi Sinan Cami Sokakta iki grup arasında iddialara göre, otopark meselesinden dolayı çıkan kavgada silahlar konuştu. Sokaktaki kahvehaneden arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkan S.A. otopark nedeniyle daha önce aralarında husumet bulunan N.G, İ.G ve beraberindeki bir grubun silahlı saldırına uğradı.

Olay yerinden kaçtılar

S.A ve arkadaşlarının da saldırganlara silahla karşılık vermesi ile iki taraftan 3 kişi yaralandı. Kısa süren silahlı çatışmada saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan, S.A, M. Ç ve Ü.A çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede farklı marka ve çaplara ait 37 mermi kovanı bulundu.
İki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan zanlılar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaçan zanlıların yaralandıkları için sektikleri görüldü

 Olayla ilgili inceleme sürüyor.
 

Mehmet Altunışık

Etiketler: İstanbul, istanbul haberleri, istanbul kavga, silahlı kavga


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