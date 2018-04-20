Diğer
Kategoriler

İstanbul Gençlik Festivali’ne geri sayım başladı

Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Gençlerin dolu dolu zaman geçireceği festival için Türk Telekom bir tanıtım filmi de hazırlarken, filmde rol alan gençler, herkesi Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne davet ediyor.

İstanbul Gençlik Festivaline geri sayım başladı

20 Nisan 2018 13:07

İstanbul Gençlik Festivali (İGF) Türk Telekom ana sponsorluğunda bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Gençlik Festivali’nde gençleri etkinliklerle dolu 5 gün bekliyor. Festivalde; konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleştirilecek. 

Türk Telekom’un açıklamasına göre katılımcılar, robotik atölyelerde teknolojik deneyimler yaşarken, Türkiye’nin en büyük gezici dijital sergisini de gezebilecekler. Ayrıca, gençler kurulan Türk Telekom Muud sahnesinde sevdikleri sanatçıların konserleriyle eğlenecek; söyleşi sahnesinde, alanında birbirinden değerli konuşmacıları dinleyecekler. Katılımcılar Türkiye’nin ilk yerli dijital klavye uygulaması Tambu alanında yer alan karakterlerini kullanarak kendi hikayelerini anlatabilecekler. Türk Telekom’un gençlik markası Self alanında da gençler birçok konseri takip edebilecek, birbirinden eğlenceli aktivitelere katılabilecekler. Türk Telekom’un oyun platformu Playstore da gençleri dijital oyun dünyasının en sevilen oyunlarıyla buluşturacak. Futboldan basketbola zengin içeriğe sahip, Tivibu Spor alanında ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin yanı sıra birçok içerik gençlere dolu dolu spor içeriği sunulacak.

Gençlerle Türkiye’nin en sevilen markalarını, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, üniversitelerini bir araya getiren, kültür sanat etkinliklerinden, robotik atölyelere, spor aktivitelerinden, söyleşilere ve konser etkinliklerine zengin bir içerik sunan İGF, Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olmayı hedefliyor.

Festivalde konser programı şu şekilde açıklandı: 

2 Mayıs Çarşamba:
19:35- 20:30 / Gökcan Sanlıman
20:45-22:00 / Murat Boz 

3 Mayıs Perşembe
17:15-18:00 / Sufle
18:15-19:15 / Fatma Turgut
19:30-20:30 / Oğuzhan Koç
20:45- 22:00 / Teoman 

5 Mayıs Cumartesi
17:00-17:45 / Evrencan Gündüz
18:00- 18:45 / Oğuzhan Uğur
19:00- 20:00 / Cem Belevi
20:15- 21:30 / Berkay 

6 Mayıs Pazar
17:15-18:00 / Jabbar
18:15- 19:15 / Imera
19:30- 20:30 /Manuş Baba
20:45- 22:00 / Gripin  

Etiketler: İstanbul Gençlik Festivali

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç