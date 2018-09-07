İstanbul genelinde 'Kurt Kapanı-23' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. “Kurt Kapanı-23” uygulaması kapsamında İstanbul’un tüm giriş çıkış noktaları tutulurken, Küçükçekmece’de bulunan Mahmutbey Gişeleri’nden geçen araçlarda ve otobüslerde de aramalar yapılıyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen yapılan uygulamaya, narkotik köpeği de destek veriyor. Uygulamada polis ekipleri, sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakarken, durdurulan yolcu otobüslerinin bagajları da didik didik aranıyor.

Volkan Kayalar - Cenk İşver