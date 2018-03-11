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İstanbul genelinde sis etkili oluyor

İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun sis, gece saatlerinde etkisini sürdürüyor. Hilal şeklinden görünen ay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul genelinde sis etkili oluyor

11 Mart 2018 05:25
İstanbul genelinde sis etkili oluyor - Tıkla İzle

Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkili oluyor.

Sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zaman zaman yoğunlaşırken, Hilal şeklinde görünen ay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

Oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü.


Öte yandan kent genelinde etkili olan sis, boğazda ve sahil kenarlarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Aydemir Kadıoğlu – Selim Bayraktar 

 

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