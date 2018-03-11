İstanbul genelinde sis etkili oluyor

Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkili oluyor.

Sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zaman zaman yoğunlaşırken, Hilal şeklinde görünen ay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

Oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü.



Öte yandan kent genelinde etkili olan sis, boğazda ve sahil kenarlarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Aydemir Kadıoğlu – Selim Bayraktar