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İstanbul Güngören'de motosiklet kazası kamerada

Güngören'de park ettiği yerden çıkan araç sürücüsü aynalara bakmayınca motosiklete çarptı. Çarpma anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

İstanbul Güngörende motosiklet kazası kamerada

10 Şubat 2017 14:31
Motosiklet kazası kamerada - Tıkla İzle

Güngören'de motosiklet sürücüsü seyir halinde gittiği sırada park halindeki aracın sürücüsü birden yola hareket etti. Motosiklet sürücüsü tüm çabalarına rağmen aracın kendisine vurmasından kurtulamadı. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kask kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü yoldan giderken, araç sürücüsü aniden çıkıyor ve motosiklete çarpıyor. Aracın sürücüsü otomobilden inerek çarptığı şahsa "Bir şeyin var mı" diye soruyor. Motosiklet sürücüsü bacağını hissetmediğini söylerken, kazaya karışan araç sürücüsünün, arabada hasar var mı diye otomobilini kontrol etmesi ise ilginç bir görüntü oluşturuyor.
 

Etiketler: Güngören, İstanbul


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