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İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 3 Mayıs 2017 Çarşamba

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 3 Mayıs 2017 Çarşamba

03 Mayıs 2017 10:09

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Ordu, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz'in doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu 22

İzmir: Parçalı bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyıları puslu 25

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 

Etiketler: ankara, bulutlu, bursa, hava durumu, İstanbul


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