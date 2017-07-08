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İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu! 8 Temmuz 2017 Cumartesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu! 8 Temmuz 2017 Cumartesi

08 Temmuz 2017 09:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 41
Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 

5 günlük hava durumu raporu için tıklayınız...


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