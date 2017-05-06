İstanbul hava durumu | Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 6 Mayıs 2017 yurtta hava durumu

Yağışların; Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Tunceli, Diyarbakır'ın kuzey ve Balıkesir'in doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde il genelinde gece saatlerinde ise kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21