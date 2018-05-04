İstanbul hava sahasında sahipsiz drone hareketliliği

İstanbul hava sahasında özellikle uçakların iniş ve kalkış güzergahında uçurulması yasak olmasına rağmen bilinçsizce yasağı ihlal ederek drone uçuranlara bir yenisi daha eklendi. Bu akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, uçuş güzergahı üzerinde drone tespit etti.

Pilot, iniş güzergahındaki drone'u kuleye bildirdi

Pilot bunun üzerinde, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleriyle iletişime geçerek uçaklar için tehdit unsuru oluşturan drone bildirdi. Atatürk Havalimanı’na Ataköy-Florya istikametini kullanarak piste iniş için alçalan uçağın pilotu, 2 bin 500 mil seviyelerinde ve 270 metrede drone gördüğü bilgisini kule görevlileriyle paylaştı. Pilotun verdiği rapor doğrultusunda Hava Trafik Kontrolörü de Atatürk Havalimanı’na iniş için hazırlanan uçakları konu hakkında uyardı. Kule görevlileri pilotlara drone'un görüldüğü konum bilgisini aktardı. Pilot ve kule görevlisi arasında yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı.

Öte yandan uçakların iniş ve kalkış güzergahı üzerinde uçurulan drone’un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yapılan incelemelerde ise drone bulunamadı.

Ferhat Yasak