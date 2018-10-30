İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş için geri sayım

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli sefer 31 Ekim'de(yarın) saat 11.30'da Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olarak gerçekleştirilecek.

İlk seferde THY'nin en büyük uçağı yer alacak

THY bu ilk sefere özel olarak bünyesindeki en büyük yolcu uçağı olan 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçağıyla seferi icra edecek. İstanbul Havalimanı'ndan havalanacak ikinci tarifeli sefer ise yine Boeing'in 737-800 tipi uçağıyla Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak. İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli inişi gerçekleştirecek Ankara-İstanbul seferini yapan uçak ise saat 14.15'de piste iniş yapacak.

Türk Hava Yolları ilk aşamada İstanbul Havalimanı'ndan Ankara, Antalya,İzmir, Kıbrıs Ercan ve Bakü'ye tarifeli sefer düzenleyecek.

Ferhat Yasak

