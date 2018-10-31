İstanbul Havalimanı'nın ilk yolcuları için geri sayım başladı

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı yaşanıyor. Açılışın ardından ilk tarifeli sefer bugün Ankara'ya gerçekleştirilecek. Saat 11.10'daki uçuş öncesi sabahın erken saatlerinden itibaren ilk uçuşta yer alacak yolcular havalimanına ulaşmaya başladı. İç Hatlar terminalinin bulunduğu alana gelen yolcular. Check-in kontuarlarında işlemlerini tamamlayarak biletlerini almaya başladı.

İlk uçuşu yapacak ilk yolcu

Tarihi uçuş için kontuardan biletini alan ilk isim İsmail Alat oldu. Bilet işleminin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Alat, “Aslen Almanyalıyım. Görevli olarak Ankara'da çalışıyorum. Özel ilk uçuş için İstanbul Havalimanı'na geldi. Atatürk Havalimanı'ndan bizi buraya getiren otobüse bindim. Daha sonra ilk uçuşu yapacak ilk yolcu oldum. Buradan ilk Ankara'ya gideceğiz, ilk uçakla da tekrar geleceğiz. Ardından ilk uluslararası uçuş için Lefkoşa'ya gideceğiz. Oradan da ilk uçakla geleceğiz. Sırf bunun için özel olarak bilet aldım. Havalimanını çok güzel buldum” şeklinde konuştu.

İlk yolculardan biri olan Erkan Kılıç ise “İlk uçuşta bir numaralı koltuktayım. Konya'dan geliyorum. Ankara'da bugün işim vardı. Bu nedenle İstanbul Havalimanı'nı görmek istedim. Bu nedenle buradan gitmek istedim. İlk seferle gittiğim için sevinçliyim” dedi.

Yolcular bilet işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 11.10'da Ankara'ya hareket edecek.

Ferhat Yasak - Ufuk Kıvık - Emrah Kuş

