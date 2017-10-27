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İstanbul havalimanlarından ilk 9 ayda 71 milyon yolcu uçtu

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı 2017 yılının 9 aylık diliminde 71 milyon 129 bin 281 kişiye ulaştı.

İstanbul havalimanlarından ilk 9 ayda 71 milyon yolcu uçtu

27 Ekim 2017 09:05

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı yılın 9 aylık diliminde 71 milyon 129 bin 281 kişi oldu. Araştırmaya konu olan dönem içerisinde havayolu ve havayolu trafiği ile ilgili ise 8 bin 134 haber çıkışı belirlendi.

Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerini derleyerek İstanbul’un havayolu trafiğini inceledi. Ajans Press’in edindiği bilgilere göre, 2017 yılının ilk 9 ayında İstanbul havalimanlarından gelen-giden yolcu sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış sağlandı. Bu yıl Ocak-Eylül arası dönemde Atatürk Havalimanı iç hatlar terminalini 14 milyon 635 bin 984, dış hatları ise 33 milyon 10 bin 845 olmak üzere toplamda 47 milyon 646 bin 829 yolcu kullandı.Sabiha Gökçen Havalimanı’nı ise 15 milyon 693 bin 971’i iç hatlar, 7 milyon 788 bin 481’i dış hatlar olmak üzere toplamda 23 milyon 482 bin 452 yolcuya ev sahipliği yaptı.

511 bin 797 sefer yapıldı
Atatürk Havalimanı’nda bu yıl içerisinde toplam 345 bin 982 uçuş gerçekleşti. Aynı dönemde bu rakam Sabiha Gökçen’de 165 bin 815 olurken bu şekilde toplam 511 bin 797 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 533 bin 432 uçuş gerçekleşmişti.
 

Etiketler: THY

 

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