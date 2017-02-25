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İstanbul için sağanak yağış uyarısı! 25 Şubat Cumartesi hava durumu |Bugün hava nasıl olacak?

Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da öğleden sonra yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da fırtına etkili olması bekleniyor. İşte illere göre hava durumu raporu

İstanbul için sağanak yağış uyarısı! 25 Şubat Cumartesi hava durumu |Bugün hava nasıl olacak?

25 Şubat 2017 08:59

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Marmara'da fırtına etkili olacak. İstanbul için ise öğleden sonra sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Muğla, Amasya ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Erzurum: Az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu 17  

Etiketler: hava durumu, İstanbul


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  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

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