'İstanbul için şuan bir tehlike yok'

Bingöl ve Tunceli’deki programların ardından Elazığ’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Tahir Öztürk ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Eroğlu’na, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş da eşlik etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Eroğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Orman köylerine gelir getirici ormanlar kurularak onlara tahsis edilmesi gibi bir proje hazırlandığına dikkat çeken Bakan Eroğlu,"3 yıl boyunca bakımı, dikimi ve tüm masrafları bize ait. Geliri özellikle vatandaşlara ait olmak üzere 49 yıllık programı Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlattık. Cumhurbaşkanımız ‘biz milletin hizmetkarıyız’ diyor. Dolayısıyla her şey millet için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Bu anlamda artık ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanılacak. 227 milyon liraya mal olacak tesislerin temelini atacağız" diye konuştu.

20 Ekimde Elazığ’a geldiğinde 565 milyon liralık 49 müjde verdiğini hatırlatan Bakan Eroğlu, "Bunların 28’i bitti. Geri kalanı da inşa halinde. Bu sefer gelirken de eli boş gelinmez dedik. 16 müjdeyle geldik 58 milyon lira değerinde. Yiğitler ve Gakkoşlar diyarı bu güzel şehre ne gerekiyorsa yapacağız ve yapmaya hazırız. Bunlardan 6 tanesi DSİ’nin 8 tane Orman teşkilatının, 1 tane doğa koruma milli parkların ve 1 tanede meteorolojinin müjdesi var" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL İÇİN ŞUAN HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK"

Gazetecilerin sorusu üzerine İstanbul’da daha önce yaşanan yağışlarla ilgili bilgi veren Bakan Eroğlu,"İstanbul için özel bir durum söz konusuydu. Burası öyle değil. İstanbul kıtaların birleştiği nokta. Karadeniz, Marmara ve Akdeniz var. Zaman zaman bu olabiliyor. Anlık bir dolu yağışı oldu. Ama hemen toparladık. Şu anda herhangi bir tehlike yok. Sadece bugün öğleden sonra orta kuvvetli bir yağış bekliyoruz. Onu da ikaz ettik. Burada ise görünürde bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı olduğu zaman meteoroloji çok hassas. 3 gün önceden yüzde 70, 2 gün önceden yüzde 80 ve 1 gün önceden yüzde 90’ın üzerinde bir tahminle her şeyi tahmin ediyor. Bir afet durumu söz konusu ise tüm kurumları ikaz ediyoruz" diye konuştu.

Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç