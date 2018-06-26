İstanbul için uyarı üstüne uyarı! O saatlere dikkat

Istanbul'da bugün beklenen şiddetli sağanak yağışın saat 15.00 sıralarından itibaren özellikle kentin güney ve batı ilçelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin İstanbul'da dolu yağışının etkili olacağını açıklamasının ardından belediyeler teyakkuza geçti. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sokakları araçlarıyla gezerek vatandaşlara dolu ve şiddetli yağış konusunda uyardı. Zabıta aracından megafonla yapılan anonslarda ,"Meteorolojik verilere göre bugün şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Gerekli tedbirlerinin alınması önemle rica olunur" denildi.

Ayrıca zabıta ekipleri market ve dükkanların dışarıda bulunan tezgahların yağıştan zarar görmemesi için iç kısma alması konusunda esnafı da uyardı. Esnaf da belediyenin uyarısı için teşekkür ederek, tezgahları dükkanların iç kısmına aldı.

İBB AKOM ‘dan dolu uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM İstanbul’da bugün beklenen şiddetli dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada Özel araçların doludan zarar görmesini engellemek için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

İstanbul’da beklenen dolu yağışına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM yaptığı açıklamada özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtirken AKOM ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisi altına girecek. Yağışların bölgesel olacağı zaman zaman dolu şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Raporda, Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi olabileceği belirtiliyor. Özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için kapalı alanlarda muhafaza edilmesi öneriliyor. Üç gün süreceği tahmin edilen yağışların fırtına şeklinde aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ihbar doğrultusunda ekiplerini alarma geçirerek muhtemel riskli bölgelere ekiplerini sevk etti. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tedbirlerini alıyor."