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İstanbul Kadıköy’de silahlı çatışmaya karışan şahsılar böyle kaçtı

Kadıköy’de 1’i ağır 3 kişi yaralandığı çatışma sonrası yaşanan koşuşturmaca güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kadıköyde silahlı çatışmaya karışan şahsılar böyle kaçtı

10 Şubat 2017 21:03
İstanbul Kadıköy’de silahlı çatışmaya karışan şahsılar böyle kaçtı - Tıkla İzle

Kadıköy Kızıltoprak Cemre Sokakta iki grup arasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten silahlı çatışma çıkmıştı. Silahlı çatışma sırasında yoldan geçen bir kadın bacağından vurulurken çatışmaya karışan iki kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken şahısların çatışma sonrası kaçışma anı kameralara yansıdı.

Vatandaşlar şaşkın bakışlarla durumu anlamaya çalıştı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde silah sesleri üzerine bir esnafın dükkanından çıktığı görülüyor. Bu sırada şahısların hızla koşarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Şahıslar kaçışırken çevredeki vatandaşlarında şaşkın bakışlarla durumu anlamaya çalıştıkları gözleniyor.

Etiketler: İstanbu, Kadıköy, silahlı çatışma


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