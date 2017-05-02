İstanbul Kağıthane’de çöp dağları geri döndü

Kağıthane’de geçtiğimiz günlerde yaşanan hafriyat terörünün ardından belediyenin ilgisizliği sonucu özellikle Hamidiye Mahallesi’nde, neredeyse her yeşil alanda çöp tepeleri oluştu. Çocukların oyun bölgesi olan yeşil alanlara dökülen ve içerisinde kimyasal atıkların da bulunduğu çöp tepeleri, vatandaşlar için tehlike saçıyor. Evlerinin hemen yanı başında bu manzarayı görmek zorunda kalan vatandaşlar durumdan rahatsız. Çöplerin toplanmamasına tepki gösteren vatandaşlar, bir de uyuşturucu bağımlılarının ilçeyi mesken edinmesinden dolayı belediyeye adeta isyan etti.

Çocukların oyun alanlarındaki kimyasal atıklar dehşet saçıyor

Her tarafında devam eden çalışmalar nedeniyle ilçe şantiyeyi andırıyor. Yeşil alanların tahrip edildiği ilçede vatandaşlar, çocuklarının zaten az kalan yeşil alan içerisinde oluşan çöpler nedeniyle oyun oynayamamalarına da tepki gösterdi. Vatandaşlar, kimyasal atıkların da bolca bulunduğu çöplüklerin artık temizlenmesini istiyor.

“Kağıthane Belediyesinin bu çöpleri toplaması lazım”

Mahallede yaşayan Sakine Bulut, geçmişteki çöp dağlarını hatırlatan manzara karşısında tepkisini dile getirerek, “Hem görüntü olarak hem de kokusu açından çirkin duruyor. İnsanlar sonuçta rahatsız oluyor. Kağıthane Belediyesinin bu çöpleri toplaması lazım. Ekmekleri, kimyasal maddeleri oraya atıyorlar. Sonuçta çocuklar da orada oyun oynuyor. Zaten yeşillik alan kalmadı, burada bir tek orası var” dedi.

“Buraların temizlenip, yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz”

Atılan çöplerden dolayı rahatsızlık duyduklarını ifade eden Resul Kaya ise “Çevre kirliliği yapıyor, Kağıthane Belediyesinden buraları temizlemesini istiyoruz. Buradaki çöpleri bir türlü temizleyemediler. Ben burada yaşıyorum ve çöpleri sürekli görüyorum. Durumdan rahatsızız, hoş bir görüntü değil. Buraların temizlenip, yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz. Ayrıca bu bölgede uyuşturucu bağımlıları da var” diye konuştu.

Doğan Can Cesur



