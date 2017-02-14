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İstanbul Kağıthane'de molotoflu saldırı kamerada

Kağıthane’de dün akşam vatandaşların alışveriş yaptığı sırada markete düzenlenen molotof kokteylli ve ses bombalı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.


14 Şubat 2017 10:47

Kağıthane'nin Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda yüzleri maskeli 5 kişi, vatandaşların alışveriş yaptığı sırada markete gelerek molotof kokteyli atmıştı. Zanlılar bir aracın altına da ses bombası atarak kaçmıştı.

Son dakika haberleri! İstanbul Kağıthanede molotoflu ve ses bombalı saldırı İstanbul'da hareketli saatler

Kağıthane'de korku dolu anlar yaşanmasına neden olan olay, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde molotof kokteyli ve ses bombasının atılmasıyla ortalık bir anda aydınlanıyor. Panik halinde kaçışan vatandaşlar, büyük korku yaşıyor. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: İstanbul, kağıthane, molotoflu saldırı


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