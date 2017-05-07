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İstanbul Kağıthane’de silahlı soygun

Kağıthane’de motosikletli ve silahlı 2 kişi, girdikleri marketin çelik kasasından aldıkları 20 bin TL ile kayıplara karıştı.

İstanbul Kağıthanede silahlı soygun

07 Mayıs 2017 12:34
Kağıthane’de silahlı soygun - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane’de bulunan Emirgazi Caddesi üzerindeki bir market, silahlı ve motosikletli 2 şahsın hedefi oldu. Saat 10.00 sıralarında markete giren şahıslar silah zoruyla market görevlilerini ve müşterileri bir araya topladı. İçeriye motor kasklarıyla girdikleri öğrenilen şahıslardan biri market görevlilerinden birini marketin arka tarafındaki çelik kasa bölümüne götürürken, diğer şahıs ise görevlileri ve müşteri kontrol altında tuttu. Dakikalar içerisinde gerçekleşen soygunda, ilk belirlemelere göre 20 bin TL nakit parayı alan silahlı şahıslar geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen asayiş ekipleri marketin girişini güvenlik şeridi ile kapattı. Asayiş ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri de söz konusu markete gelerek, parmak izi toplama çalışması yaptı.

“Büyük ihtimalle bu işi bilen birileri bunlar”

Soygun anında markette bulunan müşterilerden Özcan İnal, o anları anlatarak, “10.15 gibi mağazaya girdim. Birkaç ürün aldım. Bir silahlı şahıs geldi, başında kask vardı. Bana yoğurt dolabının oraya geçmemi söyledi. 3 kişiydik müşteri olarak. Diğer şahıs da, o da kasklı, mağaza sorumlu yardımcısını elinde silahla çelik kasaya götürdü. Soygunu böyle gerçekleştirdiler. Peşlerinden koştuk ama plakayı alamadık. 2 kişiydiler, motorla geldiler, soygunu yapıp gittiler. Toplamda en fazla 5 dakika sürdü bu olay. Büyük ihtimalle içeriden para aldılar, çelik kasaya gittiklerine göre. Kasadaki bayana bir şey yapmadan çelik kasaya yöneldiler. Büyük ihtimalle bu işi bilen birileri bunlar, takip sonucu gelen kişiler” dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin Coşkun
 

Etiketler: İstanbul Kağıthane


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