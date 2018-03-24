Diğer
Kategoriler

İstanbul karanlığa büründü!

WWF-Türkiye’nin dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği ‘Dünya Saati’ etkinliğinin bu yılki kampanyası kapsamında bir saatliğine İstanbul’un tarihi yerlerinde ışıklar kapatıldı. Daha güzel bir dünya için ışıklar kapatılınca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir anda karanlığa büründü.

İstanbul karanlığa büründü!

24 Mart 2018 20:57
İstanbul karanlığa büründü! - Tıkla İzle

WWF-Türkiye’nin dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek 2007’den bu yana gerçekleştirdiği ‘Dünya Saati’ etkinliğinin bu yılki kampanyası kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında daha güzel bir dünya için ışıklar kapatıldı. Bu yıl etkinliğe destek vermek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye, Dolmabahçe camileri, Haydarpaşa Garı gibi pek çok yapı karanlığa büründüğü etkinliğe toplamda 38 anıtsal yapı ve 14 belediye destek verdi.

İsmail Bulut
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç