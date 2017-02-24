İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakkı Özhan, "İstanbul dışındaki şehirlere tanıtım faaliyetleri kapsamında geziler düzenliyoruz. Buralarda bulunan lise öğrencilerimize ulaşıyor, hem üniversitemizi tanıtıp hem de kendi alanlarımızda kendi deneyimlerimizden bahsederek meslek tanıtımı yapıyoruz" dedi.

İKBU olarak, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde, 2011 yılında eğitime başladıklarını belirten Özhan, "Çeşitli fakültelerimizden katılan öğretim üyelerimizle tanıtımlar yapmaktayız. Bursa'ya da Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde görev yapan hocalarımızın yanı sıra, Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden öğretim üyelerimizle beraber geldik. Amacımız her fakülteden hocamızın kendi öğrenim hayatlarında neler yaşadıklarını, meslek hayatında karşılaşılan zorlukları anlatıp bir nebze de olsa öğrencilerin geleceğine ışık tutmak" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerinde eğitim ve öğretim dilinin İngilizce olmasının yanı sıra Türkçe bölümler de açıldığını dile getiren Özhan, "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizde 7 bölüm var. İnşaat, makine, bilgisayar, elektrik-elektronik ve endüstri mühendisliği yanı sıra mimarlık ve iç mimarlık, çevre tasarım bölümleriyle eğitim-öğretim hayatımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl Türkçe olarak inşaat, yazılım ve biomedikal mühendisliği açacağız" şeklinde konuştu.



SAMET DOĞRU