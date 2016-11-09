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İstanbul kışa hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartları ile mücadele kapsamında Kışa Hazırlık Toplantısı yaptı. İlçe belediye başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda, olası zorlu kış koşulları için alınan önlemler ve yapılacak çalışmalar anlatıldı.

İstanbul kışa hazır

09 Kasım 2016 15:59
İstanbul kışa hazır - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kış aylarını sorunsuz geçirmek ve şehir hayatını normal seyrinde devam ettirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM), İBB yetkililerinin ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda olası zor kış koşulları için alınacak önlemler ve yapılacak müdahaleler hakkında çeşitli bilgiler verildi. Hazırlıkları tamamlanan planlar ve yapılacak faaliyetler sunum yapılarak görsellerle desteklendi.

Sokak hayvanları ve sokakta yaşayan vatandaşlar için barınma noktaları
Toplantıda konuşan İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, yapılan hazırlıklardan ve kış mevsiminde çalışmalardan bahsederek, “Tabii ki kışın her yıl farklı bir şekilde geleceği beklentisi içerisindeyiz, ama bu sene de bir kış beklentimiz var. Bunu tabii ki Allah bilir, ama biz bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Geçmiş yıllarda 150 bin ton civarında tuz tüketimi mevcutken, bu yıl bizim stoklarımızda 250 bin ton tuzumuz mevcut. Bunun dışında kış mevsiminde karşılaştığımız en önemli problemlerimizden bir tanesi, sokak hayvanları. Onunla ilgili de bizim Sağlık Hizmetleri Dairemiz ve Destek Hizmetleri Dairemiz gereken önlemleri alıyorlar. Bunun dışında sokakta barınmaya çalışan vatandaşlarımızla ilgili hem Anadolu yakasında, hem de Avrupa yakasında iki bölgeyi onlara barınak olarak seçtik. Onların huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için de, hem sağlık problemlerini çözmek, hem de rahat yaşayabilmelerini sağlamak için de iki noktada onlara mekan oluşturduk” dedi.

İstanbul’da 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi
Genel Sekreter Baraçlı’nın konuşmasının ardından yapılan sunumla hazırlıklar ve yapılacak çalışmalar görsellerle ve rakamlarla desteklendi. Yapılan sunumda, kışla mücadele kapsamında 43 kritik noktaya BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) kurulduğu açıklandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS’un hazır hale getirildiği ve sistemin trafik kontrol kameralarıyla desteklendiği belirtildi.
Toplantıda verilen bilgilere göre, kışla mücadele çalışmaları AKOM’da yürütülecek ve kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek.
 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz
 


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