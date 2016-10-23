FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehir merkezlerinde bulunan kışlaların şehir dışına taşınması kararı alınmıştı. Bu kapsamda İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve fırtına obüsleri, Kurban Bayramı öncesinde trenle Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınmıştı. Taşınma işlemi devam ederken, askeri tekerlekli personel taşıyıcılar, seyyar konteynerler ve askeri personel de trenle İslahiye ilçesine getirildi. Vagonlarla tren garına getirilen araç ve konteynerlar, buradan İslahiye 106. Topçu Alay Komutanlığı'na götürüldü.

Bekir Şentürk