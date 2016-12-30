Edinilen bilgiye göre, Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında saat 22.30 sıralarında patlama meydan geldi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamada yakındaki restoranın camları kırıldı. Olayına yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bomba imha uzmanları olay yerine çalışmalar yaptı. Uzmanların çalışması sonucu patlamanın el yapımı bombadan kaynaklandığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarından bombayı koyan kişi, ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı

Bayram Şahin - Murat Solak