Diğer
Kategoriler

İstanbul Maltepe’de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hayatını kaybetti.

İstanbul Maltepede silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

10 Kasım 2017 08:10
Maltepe’de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay, 23.45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı masada oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 5’i silahla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı olan 2 kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Maltepe Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir büfede saat 23.45 sıralarında meydana gelen silahlı kavgada 6 kişi yaralanmıştı. Yaralı olan Ahmet Çelik kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor. 

İsmail Bulut

Etiketler: İstanbul, maltepe, silahlı kavga

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç