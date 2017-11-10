İstanbul Maltepe’de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, 23.45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı masada oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 5’i silahla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı olan 2 kişinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Maltepe’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir büfede saat 23.45 sıralarında meydana gelen silahlı kavgada 6 kişi yaralanmıştı. Yaralı olan Ahmet Çelik kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

İsmail Bulut