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İstanbul Maratonu’ndan renkli görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen ve "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Maratonundan renkli görüntüler

13 Kasım 2016 12:22

42K, 15K ve 10K kategorilerinin ardından start alan Kahramanlar Koşusu, eski adıyla Halk koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Genç, yaşlı binlerce kişinin katıldığı organizasyonda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve tişörtlerle 15 Temmuz Şehitleri için koştu. Birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra, çeşitli il ve ilçelerden de binlerce kişi önemli organizasyon adına İstanbul’a geldi.

Geçen yılki maratonda tanışan çift, anılarını ölümsüzleştirdi
Önemli organizasyonda, ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılki koşuda tanışan Elif ve Onur isimli çift, bu yıl evlilik kararı aldı ve tanıştıkları İstanbul Maratonu’na gelin ve damatlıklarıyla katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç çift, “Biz bu hafta evleniyoruz aslında. Burada tanışmıştık. Geçen seneki maratonda tanıştık. Bu yıl evlenmeye karar verdik ve hatıra olsun diye böyle bir şey yapalım dedik. Bugün de koşuyoruz. Bu anı ölümsüzleştirmek istedik” diye konuştu.

İnebolu Belediyesi'nde köprü üzerinde ilginç gösteri
İnebolu Belediyesi ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde farklı bir gösteriye imza attı. Yöresel kıyafetler giyen İnebolulu ekip, köprü üzerinde herkesin meraklı gözleri arasında yöresel oyunlarını sergiledi. İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner yaptığı açıklamada, “İstiklal Madalyalı tek ilçeyiz. 600 kilometreden böyle güzel ve anlamlı bir programa geldik. Biz İnebolumuz için geldik ve tüm etkinliklerimizi duyurmak için geldik” dedi. 

Kaan Ülker

Etiketler: İstanbul Maratonu


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