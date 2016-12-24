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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

24 Aralık 2016 09:57

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden yapılan FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan teknik takibin ardından 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 şüpheli belirlendi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında gözaltılar olduğu öğrenilirken, çalışmalar devam ediyor. 

Tugay Saday

Etiketler: 10 ilde FETÖ operasyonu, İstanbul


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