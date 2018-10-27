İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu...

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kriptosu çözülen ByLock yazışmalarını inceleyen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, FETÖ üyelerine yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatıyla FETÖ üyesi 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bu sabah saatlerinde örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock' kullanıcılarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon başlatan polisin, FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 22 şüpheliden çok sayıda örgüt üyesini gözaltına aldığı bildirildi.

Daha önceden belirlenen 26 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. FETÖ üyelerinin emniyetteki işlemleri sürerken, örgütün firari üyelerinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.

Sadık Kahraman