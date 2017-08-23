İstanbul merkezli 11 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 22 gözaltı

Daha önce silah kaçakçılığından yakalanan şarkıcı Günter Bayraktar'ın da bağlantılı olduğu ileri sürülen çeteyi çökerten polis, operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda silah kaçakçılığı yapan bir şebekeyi ortaya çıkardı. İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Tekirdağ, Edirne, Gaziantep, Çorum, Trabzon, Bursa, Mersin, Konya ve Giresun’da tespit edilen 15 farklı depoyu izlemeye alan polis, uzun süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçerek, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına alınırken, aramalarda 80 tabanca, 22 tüfek, parça halinde 5 tabanca, 43 adet şarjör, 5 susturucu cihazı, 84 namlu, 193 silah parçası, 2 pointer (işaretleyici), silah imalatında kullanılan 3 adet makine, 10 adet yiv-set açma aleti ve bin 100 adet değişik çapta fişek ele geçirildi.

Öte yandan polisin silah kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik operasyonda ilginç ayrıntı da ortaya çıktı. Araştırmalarda, şarkıcı Günter Bayraktar'ın da bu çeteye üyesi olduğu iddia edildi. 12 Nisan’da Silivri’de düzenlenen operasyonda Bayraktar silahlarla birlikte yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Sadık Kahraman

