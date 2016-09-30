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İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 68 gözaltı

FETÖ terör örgütünün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 68 gözaltı

30 Eylül 2016 17:39

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün yargı yapılanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı Çalışma kapsamında belirlenen 87 şüpheli için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 68’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


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