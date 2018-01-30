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İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) mensup oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu

30 Ocak 2018 10:54
28 ilde dev FETÖ operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına sözde ‘eğitim danışmanlığı’ yaptıkları ileri sürülen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilerek, mesajlaşma içerikleri çözümlenen 60 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, farklı meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere 28 kentte 60 adrese operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında FETÖ zanlısı bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman
 

Etiketler: fetö, FETÖ-PDY

 

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