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İstanbul merkezli 29 kentte FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin eğitim kurumlarından kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 kentte operasyon başlatıldı. Yakalama kararı çıkarılan 171 kişiden 54'ünün yakalandığı bildirildi.

İstanbul merkezli 29 kentte FETÖ operasyonu

27 Aralık 2017 09:26

Edinilen bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, sabah saatlerinde OHAL kapsamında KHK ile kapatılan FETÖ'nün kurumlarından Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171 şüpheliden 54'ünün yakalandığı belirtildi.

Firari durumda olan 117 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 

Sadık Kahraman
 

Etiketler: fetö, gözaltı

 

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