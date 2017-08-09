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İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyon: 7 gözaltı

İstanbul, Ağrı ve Hatay 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında ilköğretim okulunda görevli müdür yardımcısının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyon: 7 gözaltı

09 Ağustos 2017 20:32

İstihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılarından Ufuk Can Gazezoğlu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta İstanbul, Ağrı ve Hatay'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör polisi, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gidip geldiği tespit edilen örgüt üyelerine yönelik soruşturma kapsamında, 1'i çoçuk olmak üzere M.A., M.P., A.B., E.E., S.F., H.E. ve D.İ. adlı 7 kişiyi gözaltına aldı. Hatay'da yakalanan DEAŞ şüphelisi A.B.'nin, Hatay'ın Hassa İlçesindeki bir ilköğretim okulunda 'Müdür Yardımcısı' olarak görev yaptığı öğrenilirken, aynı şüphelinin Türkiye'deki örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Ş.F. adlı zanlının ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Suriye'deki çatışma alanlarına gidip geldiği de tespit edilen S.F.'nin, örgütün üst düzey yöneticileri tarafından sözde "Cihadı Türkiye'de sürdürme talimatı" aldığı öğrenildi. Aynı zanlının evinde yapılan aramalarda DEAŞ'ın eylem talimatlarını içeren "Yalnız Kurt" isimli el kitapçığının dijital versiyonu da ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor 

Sadık Kahraman
 


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