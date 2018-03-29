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İstanbul merkezli 3 ilde DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul, İzmir ve Balıkesir’de terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde DHKP/C operasyonu: 7 gözaltı

29 Mart 2018 10:32

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik İstanbul merkezli Balıkesir ve İzmir’de gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 ilde 8 adrese eş zamanlı baskın yapan terör polisi, örgütün ideolojik tabanında sözde Merkez Komitesi ile eylem talimatlarını şifreli haberleşme ile sağladıkları ileri sürülen G.D., M.Ö., T.G., G.A., A.H.G.,E.İ.K. ve C.K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Ayrıca ele geçirilen şüphelilerin DHKP/C içindeki Merkez Komitesiyle şifreli yazışmalarını yapan ve örgüte yeni katılan üyelere ideolojik eğitim sağlayan kişiler olduğu iddia edildi. 

Sadık Kahraman
 

 

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